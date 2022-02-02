Дело о повторном закрытии ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске рассмотрел суд

Дело о повторном закрытии ТРЦ «Сильвер Молл» рассмотрел суд Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сегодня, 2 февраля суд повторно рассмотрел дело о закрытии в Иркутске ТРЦ «Сильвер Молл» из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Жалобы руководства торгового центра было решено оставить без удовлетворения. Об этом сообщают в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.

- 28 января апелляционной инстанцией Иркутского областного суда постановление от 30 декабря 2021 года оставлено без изменения, жалобы защитника без удовлетворения, - рассказали в суде.

Напомним, ТРЦ «Сильвер Молл» в Иркутске полностью закрыт по решению суда на 30 дней с 27 декабря. Причина – грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Ранее в официальном аккаунте торгового центра сообщили, что работы по исправлению всех нареканий полностью проведены. Однако в региональном МЧС снова были обнаружены замечания.

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