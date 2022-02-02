На улице Петрова в Иркутске ограничат движение из-за коммунальной аварии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за повреждения на сетях водоснабжения движение по улице Петрова ограничат от Николаева до улицы Трубецкого. Выставлены оповещающие знаки и щиты об изменении движения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- Территорию у торгового центра «Город мастеров», а также проезжую часть улиц Николаева и частично Шевцова очистили ото льда, образовавшегося в результате разлива воды, - рассказали в администрации. - Проведена противогололедная обработка.

Проехать можно по временному объезду по улице Трубецкого.

На данный момент отключена холодная вода в домах на Киренской, 4 (одна блок-секция) и Рабочего Штаба, 18б, а также в частных домах на Киренской, 6а, 8 и Петрова, 11/2, 13, 10а, 22. Организован подвоз воды.

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