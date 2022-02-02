Продававший данные клиентов сотрудник салона сотовой связи из Бурятии пойдет под суд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воспользоваться положением и подзаработать нелегальным путем решил 22-летний житель Улан-Удэ, устроившись продавцом-консультантом в салон сотовой связи. В первый же рабочий день, он со своего телефона в одном из мессенджеров в нескольких группах дал объявления о том, что имеет доступ через служебный компьютер и программное обеспечение к конфиденциальной информации абонентов. Эту информацию он был готов продать любым желающим.

Клиенты не заставили себя долго ждать. За несколько дней, новый консультант продал информацию о 8 клиентах. А именно детализацию их телефонных звонков и сообщений, заработав при этом 21 тысячу рублей. Вычислили его благодаря тому, что сотрудники службы собственной безопасности оператора сотовой связи обратили внимание на активность работника, которым делались запросы в системе по абонентам из разных регионов.

- Консультанта обвинили сразу по нескольким статьям, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии – Среди них такие как «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».

Расследование этого уголовного дела завершено и передано в суд.