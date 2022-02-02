Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 11:10

Продававший данные клиентов сотрудник салона сотовой связи из Бурятии пойдет под суд

Продавец-консультант успел заработать 21 тысячу рублей перед тем, как его вычислили
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Продававший данные клиентов сотрудник салона сотовой связи из Бурятии пойдет под суд

Продававший данные клиентов сотрудник салона сотовой связи из Бурятии пойдет под суд

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воспользоваться положением и подзаработать нелегальным путем решил 22-летний житель Улан-Удэ, устроившись продавцом-консультантом в салон сотовой связи. В первый же рабочий день, он со своего телефона в одном из мессенджеров в нескольких группах дал объявления о том, что имеет доступ через служебный компьютер и программное обеспечение к конфиденциальной информации абонентов. Эту информацию он был готов продать любым желающим.

Клиенты не заставили себя долго ждать. За несколько дней, новый консультант продал информацию о 8 клиентах. А именно детализацию их телефонных звонков и сообщений, заработав при этом 21 тысячу рублей. Вычислили его благодаря тому, что сотрудники службы собственной безопасности оператора сотовой связи обратили внимание на активность работника, которым делались запросы в системе по абонентам из разных регионов.

- Консультанта обвинили сразу по нескольким статьям, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии – Среди них такие как «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров», «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну».

Расследование этого уголовного дела завершено и передано в суд.

0