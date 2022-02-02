Стали известны адреса в Иркутске, где отключат свет 3 февраля Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске отключат электроэнергию в некоторых домах Ленинского, Свердловского и Октябрьского районах 3 февраля. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- В Ленинском районе ремонт будет заключаться в устранении нагрева, в Октябрьском – ремонт вводного устройства, а в Свердловском подготовят специальные схемы и сделают монтаж нового вводного устройства. – рассказали на странице.

В Иркутске отключат свет 3 февраля

«Иркутские электросети» просят не паниковать. Все отключения плановые.

Отключения будут плановыми

Самое длительное из них продолжится 8 часов.

Самое длительное отключение продлится 8 часов

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