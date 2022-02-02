В Усолье-Сибирском пожарные спасли собаку из горящей квартиры, сделав ей массаж сердца Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные спасли 18 человек и маленькую собаку на пожаре в Усолье-Сибирском. Квартира загорелась в многоэтажке на улице Толбухина. В этт момент хозяев ома не было. Однако бдительные соседи позвонили в пожарно-спасательную службу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Два звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели 18 человек, в том числе пятерых детей, с верхних этажей, - рассказали в ведомстве. - Но основная спасательная операция развернулась на лестничной площадке второго этажа.

Пожарные вскрыли двер загоревшейся квартиры и увидели на полу собаку без сознания. Той-терьера вынесли на свежий воздух и провели реанимацию. Подав воздух из маски и сделав массаж сердца, животное откачали. Соседи отвезли собаку к ветеринару.

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