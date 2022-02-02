В соцсетях россиян просят помочь белым медведям Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Арктике хотят создать «медвежьи патрули». На эти цели российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) ведет сбор в соцсетях. Партнерами организации уже найдено около 5 миллионов рублей. Дело в том, что белые медведи стали чаще выходить к людям. С апреля по сентябрь 2021 года в Ненецком автономном округе это произошло 15 раз, что является абсолютным рекордом с 2016 года. Об этом сообщают в NEWS.RU со ссылкой на WWF.

- Это связано как с изменениями климата — ледовый покров образуется позже обычного, — так и с тем, что в Арктике становится больше людей. Происходит освоение региона, и при его освоении необходимо помнить о том, насколько хрупки местные экосистемы, и учитывать интересы их сохранения, — сказали в организации.

«Медвежьи патрули» будут состоять из местных жителей. Для их работы необходимо закупить сигналы для отпугивания медведей, снегоходы и топливо, дроны для наблюдений на расстоянии. Плюс ко всему, северные посёлки или метеостанции оснащаются антиконфликтными системами оповещения.