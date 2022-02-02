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Общество2 февраля 2022 13:19

Как выжить во время ядерной войны, рассказал эксперт

Вам понадобится резервное укрытие
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Как выжить во время ядерной войны, рассказал эксперт

Как выжить во время ядерной войны, рассказал эксперт

Фото: Павел КЛОКОВ

Еда, вода, тепло, укрытие – это то, чем нужно обеспечить себя в первую очередь в случае третьей мировой войны, которая, скорее всего, станет ядерной. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал специалист по выживанию Михаил Макеев. Также он отметил, что в первое время выжившим придется скрываться и никуда не выходить для собственной безопасности.

- Есть такое выражение «мой дом — моя крепость». Вот должно быть так, — подчеркнул Макеев. Если есть мужчина дома, то я считаю, что у него должно быть официально полученное гражданское оружие и опыт обращения с ним. Не для нападения, а для защиты семьи, для уверенности при перемещениях, если, не дай бог, они понадобятся. Дальше мы увеличиваем круг влияния — создаём какое-то резервное укрытие: дача или частный дом за городом. Можно объединить несколько семей в группы. Это нужно, если квартира, например, попала в «красную» зону, и за городом можно переждать всё в безопасности.

Чтобы узнать адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ, стоит позвонить или лично обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, заявил генерал Игорь Якупов.