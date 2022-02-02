Как выжить во время ядерной войны, рассказал эксперт Фото: Павел КЛОКОВ

Еда, вода, тепло, укрытие – это то, чем нужно обеспечить себя в первую очередь в случае третьей мировой войны, которая, скорее всего, станет ядерной. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал специалист по выживанию Михаил Макеев. Также он отметил, что в первое время выжившим придется скрываться и никуда не выходить для собственной безопасности.

- Есть такое выражение «мой дом — моя крепость». Вот должно быть так, — подчеркнул Макеев. Если есть мужчина дома, то я считаю, что у него должно быть официально полученное гражданское оружие и опыт обращения с ним. Не для нападения, а для защиты семьи, для уверенности при перемещениях, если, не дай бог, они понадобятся. Дальше мы увеличиваем круг влияния — создаём какое-то резервное укрытие: дача или частный дом за городом. Можно объединить несколько семей в группы. Это нужно, если квартира, например, попала в «красную» зону, и за городом можно переждать всё в безопасности.

Чтобы узнать адреса ближайших укрытий и бомбоубежищ, стоит позвонить или лично обратиться в районные учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, заявил генерал Игорь Якупов.