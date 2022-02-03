До -13 ожидается в Иркутске 3 февраля днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 3 февраля ожидается немного теплее, чем накануне. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что уличные термометры днем покажут -11…-13 градусов.

- Днем в областном центре без существенных осадков, - отмечают метеорологи. – Ветер в столице региона дует переменный со скоростью до 5 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – составляет 738 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 3 февраля будет также без осадков, снег может пробросить небольшой и лишь местами. Облачность в Приангарье переменная, ветер до 4-9 м/с.

Днем температура воздуха по области составит -15…-20 градусов, в низинах до -25…-30. Теплее всего сегодня на юге региона, а также в горах Восточного Саяна. Если облачность будет небольшой, то воздух прогреется до -8…-13.

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