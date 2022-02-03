Сутки под арестом провел иркутянин из-за штрафа в 300 рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю Иркутска назначили штраф в 300 рублей, за то, что он не предоставил необходимые сведения в налоговую. Однако оплачивать его он не собирался, за что был арестован на сутки. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Как отмечают специалисты, после того, как к ним поступил исполнительный лист на взыскание с иркутянина 300 рублей, они провели с ним беседу, рассказали о возможных последствиях неуплаты штрафа. Но судя по всему, разговор не произвел должного впечатления. Мужчина решил остаться неплательщиком.

- В связи с этим судебным приставом был составлен административный протокол о правонарушении «Уклонение от исполнения административного наказания», - отмечают в УФССП региона.

В Свердловском районном суде Иркутска горожанину назначили наказание - административный арест на сутки. Как только сибиряк освободился из-под ареста, тут же явился к приставам и оплатил штраф.

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