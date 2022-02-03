Трагическое ДТП произошло в Иркутском районе

Водитель Mazda Axela насмерть сбил 72-летнюю женщину под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД работают на месте трагической аварии. Утром 3 февраля 46-летний водитель Mazda Axela ехал по Александровскому тракту со стороны села Урик в Иркутск. В этот момент дорогу в неположенном месте переходила 72-летняя женщина. Иномарка сбила пожилую сибирячку, не успев затормозить. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате автоаварии пешеход погибла месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекции Иркутска настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения строго следовать правилам, также проявлять особую бдительность и внимательность при движении на дороге.

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