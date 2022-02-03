Стало известно, какие школы в Иркутской области уже перешли на дистанционку

52 школы перешли на дистанционку из-за COVID и ОРВИ в Иркутской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Иркутской области стремительно растет число заболевших коронавирусом и ОРВИ. На этом фоне все больше учебных учреждений принимают решение о временном переходе на дистанционный режим. На 2 февраля в регионе по разным причинам, связанным с напряженной эпидемиологической обстановкой, закрыто 82 школы.
- На обучение с применением дистанционных форм по причине высокой заболеваемости COVID-19 перешли 20 школ региона, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области. – Еще 32 школы в 13 муниципальных образованиях – по причине ОРВИ.
При этом Иркутский Кадетский корпус имени Скороходова, который был переведен на дистанционное обучение одним из первых, уже вернулся к работе в штатном режиме.
КОНКРЕТНО
Какие школы в Приангарье перешли на дистанционку на 2 февраля 2022 года
По причине заболеваемости COVID-19:
- Усольский гвардейский кадетский корпус;
- Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска,
- Жигаловская СОШ №1 Жигаловского района,
- Каменская СОШ Боханского района,
- Новонукутская СОШ, Нукутский район
- ЧОУ «Точка будущего»,
- СОШ № 11, г. Иркутск
- СОШ № 55, г. Иркутск
- СОШ № 19, г. Иркутск
- СОШ № 64, г. Иркутск
- СОШ № 80 г. Иркутска,
- СОШ № 21 г. Иркутска,
- ООШ № 68 г. Иркутска,
- СОШ № 69 г. Иркутска,
- СОШ № 16 г. Иркутска,
- Лицей № 3 г. Иркутска,
- СОШ № 1 г. Иркутска,
- СОШ № 10 г. Иркутска,
- СОШ № 35 г. Иркутска,
- СОШ № 38 г. Иркутска.
По причине заболеваемости ОРВИ:
- Костинская СОШ, Нижнеудинский район;
- СОШ № 9 г. Нижнеудинска,
- СОШ № 10 г. Нижнеудинска,
- СОШ с. Мельница Нижнеудинского района,
- Коршуновская СОШ, Нижнеилимский район;
- ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки Нижнеилимского района;
- СОШ с. Алымовка Киренского района;
- ООШ № 12 с. Червянка Чунского МО;
- Олонская СОШ Боханского района;
- Укырская СОШ Боханского района;
- Боханская СОШ №1 Боханский район
- Александровская СОШ, Боханский район
- Вершининская НШДС(школа) Боханского района
- Усть-Ордынская гимназия-интернат,
- Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева;
- Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И. В. Балдынова;
- Усть-Ордынскя НОШ;
- Усть-Ордынская ВСОШ;
- Усть-Ордынская СОШ № 4;
- Байтогская СОШ, Эхирит-Булагатский р-н;
- Бозойская СОШ, Эхирит-Булагатский район
- Корсукская СОШ Эхирит-Булагатский район,
- Лицей г. Черемхово
- СОШ № 1 р.п. Куйтун;
- СОШ № 2 р.п. Куйтун;
- Кутуликская СОШ Аларский район;
- Загатуйская СОШ, Баяндаевский район;
- Хоготовская СОШ, Баяндаевский район;
- Ширяевская СОШ, Иркутский район
- Плишкинская СОШ Иркутского района,
- Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска
- Балаганская СОШ №1 Балаганского района.
По решению администрации в связи с эпидемиологической ситуацией:
Слюдянский район – 15 школ (из 16),
Шелеховский район – 15 (все школы)
КОНКРЕТНО
Какие школы в Приангарье перешли на дистанционку на 2 февраля 2022 года
По причине заболеваемости COVID-19:
- Усольский гвардейский кадетский корпус;
- Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска,
- Жигаловская СОШ №1 Жигаловского района,
- Каменская СОШ Боханского района,
- Новонукутская СОШ, Нукутский район
- ЧОУ «Точка будущего»,
- СОШ № 11, г. Иркутск
- СОШ № 55, г. Иркутск
- СОШ № 19, г. Иркутск
- СОШ № 64, г. Иркутск
- СОШ № 80 г. Иркутска,
- СОШ № 21 г. Иркутска,
- ООШ № 68 г. Иркутска,
- СОШ № 69 г. Иркутска,
- СОШ № 16 г. Иркутска,
- Лицей № 3 г. Иркутска,
- СОШ № 1 г. Иркутска,
- СОШ № 10 г. Иркутска,
- СОШ № 35 г. Иркутска,
- СОШ № 38 г. Иркутска.
По причине заболеваемости ОРВИ:
- Костинская СОШ, Нижнеудинский район;
- СОШ № 9 г. Нижнеудинска,
- СОШ № 10 г. Нижнеудинска,
- СОШ с. Мельница Нижнеудинского района,
- Коршуновская СОШ, Нижнеилимский район;
- ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки Нижнеилимского района;
- СОШ с. Алымовка Киренского района;
- ООШ № 12 с. Червянка Чунского МО;
- Олонская СОШ Боханского района;
- Укырская СОШ Боханского района;
- Боханская СОШ №1 Боханский район
- Александровская СОШ, Боханский район
- Вершининская НШДС(школа) Боханского района
- Усть-Ордынская гимназия-интернат,
- Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева;
- Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И. В. Балдынова;
- Усть-Ордынскя НОШ;
- Усть-Ордынская ВСОШ;
- Усть-Ордынская СОШ № 4;
- Байтогская СОШ, Эхирит-Булагатский р-н;
- Бозойская СОШ, Эхирит-Булагатский район
- Корсукская СОШ Эхирит-Булагатский район,
- Лицей г. Черемхово
- СОШ № 1 р.п. Куйтун;
- СОШ № 2 р.п. Куйтун;
- Кутуликская СОШ Аларский район;
- Загатуйская СОШ, Баяндаевский район;
- Хоготовская СОШ, Баяндаевский район;
- Ширяевская СОШ, Иркутский район
- Плишкинская СОШ Иркутского района,
- Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска
- Балаганская СОШ №1 Балаганского района.
По решению администрации в связи с эпидемиологической ситуацией:
Слюдянский район – 15 школ (из 16),
Шелеховский район – 15 (все школы)