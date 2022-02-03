Стало известно, какие школы в Иркутской области уже перешли на дистанционку

52 школы перешли на дистанционку из-за COVID и ОРВИ в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области стремительно растет число заболевших коронавирусом и ОРВИ. На этом фоне все больше учебных учреждений принимают решение о временном переходе на дистанционный режим. На 2 февраля в регионе по разным причинам, связанным с напряженной эпидемиологической обстановкой, закрыто 82 школы.

- На обучение с применением дистанционных форм по причине высокой заболеваемости COVID-19 перешли 20 школ региона, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе правительства Иркутской области. – Еще 32 школы в 13 муниципальных образованиях – по причине ОРВИ.

При этом Иркутский Кадетский корпус имени Скороходова, который был переведен на дистанционное обучение одним из первых, уже вернулся к работе в штатном режиме.

КОНКРЕТНО

Какие школы в Приангарье перешли на дистанционку на 2 февраля 2022 года

По причине заболеваемости COVID-19:

- Усольский гвардейский кадетский корпус;

- Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска,

- Жигаловская СОШ №1 Жигаловского района,

- Каменская СОШ Боханского района,

- Новонукутская СОШ, Нукутский район

- ЧОУ «Точка будущего»,

- СОШ № 11, г. Иркутск

- СОШ № 55, г. Иркутск

- СОШ № 19, г. Иркутск

- СОШ № 64, г. Иркутск

- СОШ № 80 г. Иркутска,

- СОШ № 21 г. Иркутска,

- ООШ № 68 г. Иркутска,

- СОШ № 69 г. Иркутска,

- СОШ № 16 г. Иркутска,

- Лицей № 3 г. Иркутска,

- СОШ № 1 г. Иркутска,

- СОШ № 10 г. Иркутска,

- СОШ № 35 г. Иркутска,

- СОШ № 38 г. Иркутска.

По причине заболеваемости ОРВИ:

- Костинская СОШ, Нижнеудинский район;

- СОШ № 9 г. Нижнеудинска,

- СОШ № 10 г. Нижнеудинска,

- СОШ с. Мельница Нижнеудинского района,

- Коршуновская СОШ, Нижнеилимский район;

- ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки Нижнеилимского района;

- СОШ с. Алымовка Киренского района;

- ООШ № 12 с. Червянка Чунского МО;

- Олонская СОШ Боханского района;

- Укырская СОШ Боханского района;

- Боханская СОШ №1 Боханский район

- Александровская СОШ, Боханский район

- Вершининская НШДС(школа) Боханского района

- Усть-Ордынская гимназия-интернат,

- Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева;

- Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И. В. Балдынова;

- Усть-Ордынскя НОШ;

- Усть-Ордынская ВСОШ;

- Усть-Ордынская СОШ № 4;

- Байтогская СОШ, Эхирит-Булагатский р-н;

- Бозойская СОШ, Эхирит-Булагатский район

- Корсукская СОШ Эхирит-Булагатский район,

- Лицей г. Черемхово

- СОШ № 1 р.п. Куйтун;

- СОШ № 2 р.п. Куйтун;

- Кутуликская СОШ Аларский район;

- Загатуйская СОШ, Баяндаевский район;

- Хоготовская СОШ, Баяндаевский район;

- Ширяевская СОШ, Иркутский район

- Плишкинская СОШ Иркутского района,

- Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска

- Балаганская СОШ №1 Балаганского района.

По решению администрации в связи с эпидемиологической ситуацией:

Слюдянский район – 15 школ (из 16),

Шелеховский район – 15 (все школы)

КОНКРЕТНО

Какие школы в Приангарье перешли на дистанционку на 2 февраля 2022 года

По причине заболеваемости COVID-19:

- Усольский гвардейский кадетский корпус;

- Лицей № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска,

- Жигаловская СОШ №1 Жигаловского района,

- Каменская СОШ Боханского района,

- Новонукутская СОШ, Нукутский район

- ЧОУ «Точка будущего»,

- СОШ № 11, г. Иркутск

- СОШ № 55, г. Иркутск

- СОШ № 19, г. Иркутск

- СОШ № 64, г. Иркутск

- СОШ № 80 г. Иркутска,

- СОШ № 21 г. Иркутска,

- ООШ № 68 г. Иркутска,

- СОШ № 69 г. Иркутска,

- СОШ № 16 г. Иркутска,

- Лицей № 3 г. Иркутска,

- СОШ № 1 г. Иркутска,

- СОШ № 10 г. Иркутска,

- СОШ № 35 г. Иркутска,

- СОШ № 38 г. Иркутска.

По причине заболеваемости ОРВИ:

- Костинская СОШ, Нижнеудинский район;

- СОШ № 9 г. Нижнеудинска,

- СОШ № 10 г. Нижнеудинска,

- СОШ с. Мельница Нижнеудинского района,

- Коршуновская СОШ, Нижнеилимский район;

- ОСШ им. М.К. Янгеля п. Березняки Нижнеилимского района;

- СОШ с. Алымовка Киренского района;

- ООШ № 12 с. Червянка Чунского МО;

- Олонская СОШ Боханского района;

- Укырская СОШ Боханского района;

- Боханская СОШ №1 Боханский район

- Александровская СОШ, Боханский район

- Вершининская НШДС(школа) Боханского района

- Усть-Ордынская гимназия-интернат,

- Усть-Ордынская СОШ № 1 им. В. Б. Борсоева;

- Усть-Ордынская СОШ № 2 им. И. В. Балдынова;

- Усть-Ордынскя НОШ;

- Усть-Ордынская ВСОШ;

- Усть-Ордынская СОШ № 4;

- Байтогская СОШ, Эхирит-Булагатский р-н;

- Бозойская СОШ, Эхирит-Булагатский район

- Корсукская СОШ Эхирит-Булагатский район,

- Лицей г. Черемхово

- СОШ № 1 р.п. Куйтун;

- СОШ № 2 р.п. Куйтун;

- Кутуликская СОШ Аларский район;

- Загатуйская СОШ, Баяндаевский район;

- Хоготовская СОШ, Баяндаевский район;

- Ширяевская СОШ, Иркутский район

- Плишкинская СОШ Иркутского района,

- Школа-интернат музыкантских воспитанников г. Иркутска

- Балаганская СОШ №1 Балаганского района.

По решению администрации в связи с эпидемиологической ситуацией:

Слюдянский район – 15 школ (из 16),

Шелеховский район – 15 (все школы)