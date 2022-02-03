В Братске в воздухе выявили превышение предельной концентрации вредных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске с начала года в воздухе обнаружили превышение среднесуточной предельно-допустимой концентрации бензапирена в шести пробах. Это из 60 расчетных средних в сутки концентраций. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Аккредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на двух постах проводятся исследования на содержание 31 приоритетного химического вещества, - рассказали в ведомстве.

К слову, бензапирен – это вещество, выделяющееся при сжигании твердых и жидких веществ, например, нефти, дерева или при утилизации отходов человека. Но также может быть и природного происхождения, к примеру, от лесных пожаров.

Мониторинг проводятся в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». С начала года уже проведено 360 исследований. Что примечательно, максимальная разовая концентрация не зарегистрирована.

Такие исследования позволят понять истинную картину о загрязнении загрязнении атмосферного воздуха, насколько это опасно для населения, разработать план мероприятий по снижению и устранению негативного влияния выбросов химических веществ на жителей региона.

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