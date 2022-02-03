В Иркутске рабочий получил тяжелые травмы после падения на стройплощадке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 3 февраля рабочий упал на строительной площадке на улице Пискунова в Иркутске. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. На месте происшествия работают следователи СК. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - рассказали в региональном СК.

Специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что во время работ произошло обрушение строительных лесов.

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