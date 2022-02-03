3 человека погибли на пожарах в Иркутской области за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске, Усть-Куте и в Зиминском районе за прошедшие сутки погибло три человека на пожарах. Всего со 2 по 3 февраля произошел 21 пожар. А в Иркутске только за ночь зарегистрировано 6 возгораний. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Днём 2 февраля в 15:33 поступило сообщение, что в Иркутске на улице Орджоникидзе произошёл пожар в частном доме, - рассказали в МЧС. - На место прибыли две пожарных машины. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли деревянного одноэтажного дома шёл дым. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы вошли в дом и в горящей кухне обнаружили погибшего мужчину. Им оказался 91-летний хозяин дома.

Огонь на 20 квадратных метрах потушили за 10 минут. Причины выясняются.

Вечером 2 февраля в селе Покровка Зиминского района в своем доме погибла 27-летняя женщина. Причиной стало короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

Ночью в Усть-Куте из многоэтажки спаслось самостоятельно 35 человек, но в горящей квартире погибла женщина 49 лет. Причина также – неосторожное обращение с огнем.

В Усолье-Сибирском 2 февраля в пятиэтажном доме в квартире пожарные чудом спасли собаку, запертую в задымленной квартире. Ей сделали массаж сердца и искусственное дыхание. Соседи отвезли ее к ветеринару. Спаслись пять человек, из которых трое детей.

Всего с начала 2022 года в Иркутской области произошло 487 пожаров, погиб 31 человек, 16 человек получили травмы. 130 человек.

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