В Иркутской области заблокировали 4 запрещенных сайта Фото: Александр ГЛУЗ

В Иркутской области прокуратура продолжает блокировать запрещенные сайты. Так специалистами был обнаружен ресурс, на котором продавались вещества для незаконной ловли рыбы. Такие химикаты позволяют браконьерам обездвижить улов, при этом не убивая его. Иск был подан в Ангарский городской суд. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратурой города Ангарска проведена проверка соблюдения законодательства о защите информации, - рассказали в ведомстве. - В ходе проверки выявлены 4 сайта, которые носили открытый характер, доступ пользователей сети Интернет был к ним свободный.

За незаконную продажу запрещенных химикатов, которые используются для истребления рыбы, полагается уголовная ответственность.

Суд административные исковые заявление удовлетворил – интернет-ресурсы заблокируют. Исполнение решения суда находится под контролем прокуратуры.

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