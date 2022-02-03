Больше 100 дворников и 10 машин чистят снег во вдорах Октябрьского округа Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Комплексная уборка придомовых территорий начата в Октябрьском округе города Иркутска с 31 января. На это бросили все силы управляющих компаний. Привлечено более 100 дворников и 10 единиц спецтехники. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- За четыре дня работы выполнили на 57 дворовых территориях, там очищены внутриквартальные и дворовые проезды, произведена подсыпка противогололедными средствами особо опасных пешеходных зон – арки, переходы, лестницы, - рассказали в администрации. - Кроме этого, сотрудники УК ручным способом очистили 94 двора.

Также очищают снег и наледь на дорогах города. Дорожная служба Иркутска для этого задействовала 50 человек и 10 снегоуборочных машин.

В том числе и на 22 общественных пространствах – там сейчас борются со снегом 40 человек и 3 единицы техники.

Не забыта другая проблема – лестницы. Содержанием 380 лестниц занимаются более двадцати работников в рамках муниципального контракта. Особое внимание уделили подходы к соцучреждениям. С Байкальской, Советской, Ширямова, Депутатской, Карла Либкнехта и Волжской вывезено более ста тонн снега.

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