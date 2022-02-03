Иркутянин убил своего знакомого ударом ножа в шею из-за ссоры Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске приговор суда услышал 35-летний мужчина, убивший своего знакомого. Преступление произошло в мае 2019 года, когда он вместе двумя приятелями приехал в квартиру к погибшему. С 32-летним сибиряком у них был конфликт, который они хотели решить при личной встрече. Но примирение перетекло в еще более ожесточенную перепалку. В один момент осужденный схватил нож и ударил обидчика в шею. Мужчина погиб. Двое его товарищей помогли вывезти труп в лес в Слюдянском районе, где его нашли уже в 2020 году. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - рассказали в ведомстве.

Двоих приятелей осужденного осудили за укрывательство особо тяжкого преступления.

Уголовное дело расследовано СО по Октябрьскому району СУ СК России по Иркутской области.

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