Подготовка к весенним паводкам началась в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области началась подготовка к периоду паводков. Сотрудники МЧС проверят все места временного размещения населения на пожарную безопасность и укомплектованность. Уже в конце февраля всю подготовку регионов оценит областная межведомственная комиссия. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- Специалисты выявят наиболее опасные места на территории области, обусловленные сложной гидрологической обстановкой, чтобы своевременно предпринять меры для устранения предпосылок ЧС и сформировать оптимальные группировки в паводкоопасных районах, - отметили в ведомстве.

К населенным пунктам, куда невозможно добраться транспортом в период затопления, направят спасателей для дежурства и оказания своевременной помощи. А на разведку отправятся беспилотники.

Для более быстрого реагирования при предпосылках чрезвычайной ситуации регионам окажут методическую помощь и привлекут к оповещению старост населенных пунктов.

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