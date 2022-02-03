В Иркутске показали, как проходит демонтаж главной городской елки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже февраль и весеннее тепло вот-вот ворвется в регион. Ледовые скульптуры пока стоят, а вот главного новогоднего украшения сквера имени Кирова теперь не будет. В Иркутске начался демонтаж самой высокой в городе красавицы-елки. Видео опубликовали в официальном аккаунте администрации Иркутска.

- Со стороны эта картина выглядит немного удручающе, ведь праздники уже прошли, а хочется еще хоть немного праздника, - делится в комментариях иркутянка.

Напомним, в связи с теплой погодой монтаж главной городской елки в канун Нового 2022 года начался раньше обычного. Хвойная красавица Иркутска практически не уступает по высоте елкам Москвы и Санкт-Петербурга. 25-метровое искусственное дерево уже пятый год подряд украшают в старорусском стиле с 42 игрушками и трехметровыми золотыми звездами. И даже ограждение уникальное, созданное по спецзаказу - под стать ее стилю и собранное из 17 элементов.

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