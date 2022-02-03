Центр досуга «Кристалл» открыли в Заларинском районе.

В поселке Тыреть Заларинского района открыт после капитального ремонта центр досуга «Кристалл». На торжественном мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников и депутат Ольга Безродных.

Мэр района Владимир Самойлович поблагодарил депутатов за поддержку. Дело в том, что за время реконструкции здания подорожали стройматериалы и средств не хватило, чтобы завершить работы. Депутаты оперативно приняли решение выделить из областного бюджета 18 млн рублей. Этих денег уже было достаточно, чтобы культурный центр поселка засиял как должно.

В здании заменили кровлю, инженерные коммуникации, сделали внутреннюю отделку. Посещают центр более 200 ребятишек и 50 взрослых, работают 17 кружков. В центре досуга также появился кинозал. Администрация поселка готовит заявку на участие в областной программе «Сто модельных домов культуры», чтобы приобрести музыкальные инструменты и оборудование.

- Здание привели порядок, и осталось вдохнуть в него душу, чтобы он стал центром культуры и хорошего настроения в районе, - сказал на открытии председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.

Депутаты также посетили в Заларинском районе дом досуга «Меридиан» в деревне Романова и детский сад «Солнышко» в селе Холмогой.