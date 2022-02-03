Жители 11 улиц Иркутска останутся без света 4 февраля Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске в трех районах 4 февраля отключат свет на одиннадцати улицах. Отключение произойдет не во всех домах, лишь в нескольких. Об этом сообщают на официальной странице компании «Иркутские электросети» в Инстаграм.

- В Ленинском районе ремонт пройдет на улицах Севастопольская, Грекова, Мичурина и на Рабоче-Крестьянской, Семашко, Советский, - рассказали в соцсетях компании. – В Октябрьском районе только на одной улице – на Байкальской. В Свердловском на четырех улицах – Юрия Тена, Беринга, Веселая и Пляжная.

Адреса в Свердловском районе.

В Ново-Ленино в домах проведут монтаж провода и отрегулируют напряжение. В остальных округах отремонтируют вводное устройство и восстановят схему.

Адреса в Ленинском районе.

Октябрьский район.

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