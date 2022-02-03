В Тулуне лжецелительница сняла у женщины «порчу» со 100 тысяч рублей и забрала деньги себе

В Тулуне полицейские ищут лжецелительницу, которая обманом выудила у 59-летней женщины 100 тысяч рублей. 1 февраля мошенница, представившись доверчивой тулунчанке потомственной ведуньей, напросилась к ней в квартиру в микрорайоне Угольщиков и пообещала снять порчу с ее денег. Взяв 100 тысяч рублей, она удалилась вместе с ними для проведения ритуала, и, само собой, не вернулась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы преступницы. На вид ей 35-40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, у нее темная кожа. Была одета в шаль, темную дубленку, черную юбку и унты. Также, с ней был ребенок 5-6 лет, одет онв зимний темный комбинезон и темную вязаную шапку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении женщины, просят обращаться в ближайший отдел полиции.