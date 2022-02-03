Почти 30 многоквартирных домов останутся без отопления в Иркутске 4 февраля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключение отопления в Иркутске 4 февраля запланировано в 29 многоквартирных домах. Подача теплоснабжения прекратится на срок от восьми часов – в Ленинском округе – и до одиннадцати – в Октябрьском. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение отопления в Иркутске 4 февраля необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. – Так, в Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Блюхера, 80. А в Октябрьском - в планах работы на теплосети по улице Станиславского, 33.

В связи с этим отключение отопления в Иркутске 4 февраля пройдет в зданиях на улицах 30-й Дивизии, Депутатской, 1-ая Красноказачья, Станиславского и Блюхера.

Отключение отопления в Иркутске 4 февраля 2022: адреса

Отключение отопления в Иркутске 4 февраля 2022: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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