Почти 30 многоквартирных домов останутся без отопления в Иркутске 4 февраля
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Отключение отопления в Иркутске 4 февраля запланировано в 29 многоквартирных домах. Подача теплоснабжения прекратится на срок от восьми часов – в Ленинском округе – и до одиннадцати – в Октябрьском. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
- Отключение отопления в Иркутске 4 февраля необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты. – Так, в Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Блюхера, 80. А в Октябрьском - в планах работы на теплосети по улице Станиславского, 33.
В связи с этим отключение отопления в Иркутске 4 февраля пройдет в зданиях на улицах 30-й Дивизии, Депутатской, 1-ая Красноказачья, Станиславского и Блюхера.
Отключение отопления в Иркутске 4 февраля 2022: адреса
Отключение отопления в Иркутске 4 февраля 2022: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска
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