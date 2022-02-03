Стало известно, кто будет старшим тренером иркутского ХК «Байкал-Энергия»

Александра Насонова назначили тренером ХК «Байкал-Энергия» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Случились кадровые изменения на тренерском мостике иркутской хоккейной команды «Байкал-Энергия». Помощником главного тренера сине-белых Сергея Юсупова станет легенда нашего хоккея Александр Насонов. Об этом сообщает руководство клуба.

Отмечается, что Александр Насонов исполнять новые для себя обязанности будет до конца хоккейного сезона 2021/2022.

- Мы рассчитываем, что болельщики смогут увидеть Александра Николаевича на тренерском мостике уже 7 февраля в матче против ульяновской «Волги», - отмечают в ХК «Байкал-Энергия».

Напомним, что свою карьеру Насонов начинал в Новосибирске, играл за «Сибсельмаш». Потом пополнил ряды «Сибсканы-Энергии» в 2003/2004 сезоне. «Стоял» за Иркутск 13 сезонов. В рамках чемпионатов России провел 324 матча, забил 416 мячей.

Александр является четырехкратным бронзовыми призером чемпионата мира (выступал за Казахстан), чемпион и неоднократный призер чемпионатов нашей страны, дважды обладатель Кубков России, обладатель Кубка Европейских чемпионов, также в 2008 году хоккеист стал победителем международного турнира Champions Cup.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08