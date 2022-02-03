Четырех автомобилистов поймали на полосе для автобусов в Иркутске за полчаса Фото: Алексей ФОКИН

В Иркутске на улице Трактовая провели рейд «Выделенная полоса». Следили за тем, чтобы автомобилисты не выезжали на выделенную для общественного транспорта полосу. За полчаса нарушили ПДД четыре водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Были составлены протоколы об административных нарушениях «Остановка или движение по полосе, предназначенной для колесных маршрутных ТС (автобусов, троллейбусов)…», - отметили в региональном МВД.

Этим автолюбителям предстоит выплатить штраф в размере полутора тысяч рублей. Стоит отметить, что личный транспорт может заехать на полосу для общественного транспорта только при повороте, если эта полоса отделена от остальных прерывистой линией разметки.

Читайте также:

Более 130 нарушений выявили инспекторы ГИБДД во время рейдов в Казачинско-Ленском районе. Проверки продлятся до 7 февраля (подробности)

Омикрон уже вытеснил Дельту в Сибири. Только в Иркутской области за день - более 2 300 случаев COVID. Сразу 1368 случаев коронавируса выявили в городе Иркутске 3 февраля (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08