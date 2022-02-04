В Иркутске 4 февраля пройдет без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 4 февраля будет с переменной облачностью т преимущественно без осадков. Такой прогноз на сегодня дают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске 4 февраля дует переменный ветер, его скорость 1-6 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем температура воздуха составит -11…-13 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, высокое – 739 миллиметров ртутного столба. Стоит отметить, что это самый высокий показатель для 4 февраля за последние 55 лет. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 4 февраля также будет с переменной облачностью, без осадков. Небольшой снег возможен в северных районах. Скорость воздушных потоков 4-9 м/с. Днем в Приангарье -10…-15, если натекут облака, станет холоднее, до -20…-25.

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