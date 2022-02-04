Мошенник продал жителям Красноярска и Усолья-Сибирского несуществующие цветы Фото: Андрей МИРЕЙКО

Житель Иркутской области из города Усолье-Сибирское соблазнился привлекательной ценой на розы, тюльпаны, хризантемы и гвоздики от продавца свежих цветов из Курска. Объявление сибиряк увидел в Интернете и договорился о поставке. Деньги отправил, но товар не получил. Об этом сообщает МВД-Медиа.

Полицейские приняли заявление от мужчины и в скором времени нашли подозреваемого – 29-летнего жителя Курска. Ранее уже дважды судимого.

- Выехав в командировку, оперативники задержали онлайн-цветочника, - рассказали в региональном МВД. - Мужчина не стал отпираться. Он действительно разместил объявление, в котором предлагал доставить свежие срезы по низкой цене. По его словам он обманул около 10 человек.

Иркутские полицейские нашли уже еще одного пострадавшего – он проживает в Красноярске. Мужчины в общей сложности перевели подозреваемому около 40 000 рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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