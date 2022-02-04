Режим повышенной готовности из-за подтоплений домов в Боханском районе снят

Режим повышенной готовности из-за подтоплений в Боханском районе снят Фото: Архив "КП"

Режим повышенной готовности отменен в Александровском муниципальном образовании. Ее ввели после того, как в начале февраля воды реки Ангары из-за ледового затора вышли из берегов и подтопили жилые дома в селе Усолье-Жилкино Боханского района. Несколько человек тогда уехали в соседний поселок в пункт временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Режим повышенной готовности отменен в связи со стабилизацией обстановки с подтоплением деревни, - отмечают в Главке. - Люди вернулись на место постоянного проживания, а спасатели на место постоянной дислокации. Администрация населенного пункта проводит мониторинг ситуации. Пункт временного размещения остается в готовности.

Ситуацию с подтоплением удалось исправить благодаря снижению сбросов Иркутской ГЭС до 1500 кубометров в секунду. Уровень реки снизился в проблемном месте на 77 сантиметров.

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