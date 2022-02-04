525 литров самогона изъяли у жителя Иркутской области

Мужчина из Саянска организовал у себя в подвале производство и продажу кустарного алкоголя Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Продажу крупной партии самогона пресекли полицейские в городе Саянск. В подвале частного дома у мужчины они нашли 525 литров напитков кустарного производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- 36-летний житель Саянска организовал производство и продажу самодельного алкоголя, а его 38-летний приятель, перекупал сомнительный алкоголь, развозил по деревням и продавал местным жителям, - отметили в полиции.

Изготавливал самогон сибиряк на самостоятельно собранном приборе. Готовые напитки, сырье и остальные «примочки» у жителя Саянска изъяты. Составлен протокол об административном нарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам». Перед законом предстоит ответить и его приятелю – «торговому агенту».

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