Toyota Avensis с трехлетним ребенком столкнулась со Shkoda Fabia в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 3 февраля в Иркутске столкнулись Шкода Фабиа и Тойота Авенсис. Авария произошла на перекрестке улиц Трилиссера и Байкальской. По предварительной информации, в момент ДТП в Тойоте находился трехлетний ребенок. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области.

- На место ДТП выехала машина скорой помощи, - рассказали в ведомстве. - Водителя и ребенка, находившихся в Тойоте Авенсис, госпитализировали в больницу для общего осмотра на различные травмы.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД. Полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

С начала года это второе дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Байкальская – Трилиссера. Участок считается потенциально опасным, его контролирует Госавтоинспекция.

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