Садоводство может подтопить под Ангарском из-за резкого повышения уровня воды в Ангаре Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о резком повышении уровня воды в реке Ангара в районе садоводства «Этилен» города Ангарска и выхода ее на пойму. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России по Иркутской области.

- МЧС России по Иркутской области принято решение о ежесуточном контроле гидрометеорологических параметров и уточнение текущей обстановки, складывающейся на территории города Иркутска, Иркутского, Усольского, Боханского районов, а также Ангарского городского округа, - рассказали в ведомстве.

Возле районов формирования кромки льда спасатели выставили водомерные посты. При подтоплении оперативная группа готова сразу выехать на места.

Те, кто проживает возле берега Ангары, при подтоплении нужно звонить по номеру 112 или обратиться в муниципальную администрацию.

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