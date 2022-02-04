Житель Ольхонского района через суд добился права собственности на дом, в котором жил 28 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

71-летний житель Ольхонского района обратился в суд для признания права собственности на дом, который купил в 1994 году, так как он проживал в нем более четверти лет своей жизни. Прокуратура ему в этом помогла. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, что сделка купли-продажи недвижимости в письменном виде не оформлялась, между тем гражданин открыто, как своим собственным, без какого-либо правового основания владел, пользовался и распоряжался жилым домом длительное время, осуществлял его ремонт и содержание, - рассказали в пресс-службе.

Владение домом в течение всего пользования никем не оспаривалось.

Самому дать доказательства суду, которые могли подтвердить добросовестность давностного владения, пенсионер не смог. И прокуратура района передала заявление суд в интересах мужчины. Требование удовлетворено. Решение в силу пока не вступило.

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