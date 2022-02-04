938 дворов очистили от снега в Свердловском округе Иркутска

С 31 января в Свердловском районе Иркутска от снега и наледи очищено 983 двора. Каждый день для это выходили на улицу около 150 дворников и выезжало две снегоуборочные машины. В придомовых территориях дворники вручную почистили выходы из подъездов, отмостки и пешеходные дорожки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города Иркутска.

- На уборке 214 лестниц задействованы две подрядные организации. С таких объектов на улицах Жуковского, Шмидта, Маршала Конева, Помяловского, Грибоедова, Академическая, на бульваре Рябикова, микрорайонов Университетский, Первомайский, Приморский и других вывезено 90 тонн снега, - рассказали в администрации Иркутска.

Также вычистили общественные пространства - Аллею ветеранов в Юбилейном, сквер «Маршал», на пересечении улиц Обручева и Стасова, аллея у средней школы № 75 и район дома №60г на улице Академическая. Оттуда вывезли пять тонн снега. Всего на 26 пространствах работают 40 дворников.

Дорожная служба Иркутска задействовал 45 человек и 17 единиц техники муниципального унитарного предприятия для расчистки и обработки противогололедной обсыпкой проезжей части и, в том числе лотков, заездов, парковок, остановок общественного транспорта. С начала недели собрано 700 тонн снега.

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