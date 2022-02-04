Суд продлил срок домашнего ареста экс-главе минздрава Иркутской области Ледяевой до 24 июля. Фото: Минздрав Приангарья

Срок домашнего ареста экс-министра здравоохранения Иркутской области Натальи Ледяевой продлен до 24 июля 2022 года. Об этом «КП»-Иркутск рассказали в пресс-службе Кировского районного суда Иркутска.

- Решение о продлении меры пресечения было принято на заседании 2 февраля, - отметили в суде. - Постановление пока не вступило в законную силу. Решение защитой не обжаловалось.

Напомним, экс-чиновницу задержали в ноябре 2020 года. Под домашним арестом она находится с 27 января 2021 года. Наталью Ледяеву подозревают в крупном мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается.

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