Энергопотребление в Иркутской области за год выросло на 15% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Население Иркутской области в 2021 году потребило 8,3 миллиарда киловатт-час электроэнергии. Это больше на 15%, чем в 2020 году. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутской электросетевой компании» в Инстаграм.

- Энергосистема Иркутской области - одна из крупнейших в России. Она входит в состав объединенной электроэнергетической системы (ОЭС) Сибири, - рассказали на официальной странице компании. - 8,3 миллиарда кВт-ч электроэнергии потребило население Иркутской области в 2021 году, что на 15% больше, чем в 2020 году.

Напомним, рост использования электричества объясняют незарегистрированным майнингом криптовалюты. Из-за этого в 2021 году в Иркутской области незаконное потребление электричества увеличилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Также по этой причине увеличилось число пожаров. Причина тому электротехническая неисправность. Часто из сел и деревень поступают жалобы на качество электрического снабжения – снижается напряжение в сети. Зачастую населенные пункты полностью остаются без света из-за аварий на сетях.

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