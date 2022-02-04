Два центра досуга и детский сад открыли за один день в Заларинском районе

Три учреждения культуры и детский сад открыли за один день в Заларинском районе.

Сразу три социальных объекта открыли 3 февраля в Заларинском районе. Это центры досуга в деревнях Романова и Романенкина, а также детский сад в селе Холмогой. На открытие приехали председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников, депутат от округа Ольга Безродных, мэр района Владимир Самойлович.

- 2021 год для Заларинского района стал плодотворным, благодаря слаженной работе всех ветвей власти. В итоге территория получила социальные объекты, которые поспособствуют сохранению культуры созданию более комфортных условий жизни, - сказал Александр Ведерников.

- Заларинский район – многонациональная территория, где очень много талантов. И эту уникальную культуру необходимо поддерживать, чтобы она оставалась достоянием региона, - добавила Ольга Безродных.

Дома досуга в Романова и Романенкина построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Каждое здание рассчитано на 50 мест, в них предусмотрены также помещения для библиотек и игровых комнат. Стоимость одного объекта более 26 млн рублей. А досуговый центр в Тырети, который открыли днем ранее, удалось капитально отремонтировать, в том числе благодаря депутатам. Они заложили средства в бюджете на завершение работ.

В Холмогое полностью обновили детский сад, построенный в 1974 году – от коммуникаций и кровли до благоустройства прилегающей территории.

- Привлекая в район деньги, мы развиваем его – строим и ремонтируем школы, детские сады, учреждения культуры, - сказал мэр района Владимир Самойлович. - В 2022 году в Заларях будет построена школа, детский сад, котельная, отремонтирован стадион.