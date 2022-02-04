Отопление отключат в части Правобережного, Ленинского и Свердловского районов Иркутска 7 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске названы адреса, где не будет отопления 7 февраля. Дома, попадающие под отключения, находятся в Правобережном, Ленинском и Свердловском районах областного центра. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- В Ленинском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Почтамтская, 116, рассказали представители компании. - В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Советская, 127а и в переулке Пионерский, 8. В Свердловском округе проведем ремонт тепломеханического оборудования в центральном тепловом пункте.

Самые длительные отключения отопления пройдут на улице Советской - 13 часов.

Адреса, где в Иркутске не будет отопления

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