СК проведет проверку после публикации в сети видео с агрессивным учителем в школе Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи следственного комитета дадут уголовно-правовую оценку действиям учителя одной из иркутских школ, давшего подзатыльник семикласснику. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области.

- В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей была выявлена публикация о том, как в одной из школ города Иркутска учитель оскорблял учеников нецензурной бранью и применял к ним физическую силу, - рассказали в ведомстве.

Сейчас по этому делу проводится доследственная проверка по неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Будут опрошены все участники происшествия.

Напомним, КП-Иркутск писала об этом случае. В интернете появилась видео, где педагог ОБЖ и технологии для мальчиков надавал подзатыльники ученику 7-го класса, крича на детей матом. Мать мальчика заявление в полицию не подала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Язык не поворачивается назвать его педагогом. Детский омбудсмен Иркутска прокомментировала видео, где учитель дает подзатыльник ученику. В иркутской школе учитель надавал подзатыльников ученику и выругался матом. (подробности)