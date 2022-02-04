Названы адреса, где не будет света 5 и 7 февраля в Иркутске Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Иркутске 5 и 7 февраля отключат электричество в некоторых домах в Ленинском, Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах. Об этом сообщают на официальной странице «Иркутской электросетевой компании» в Инстаграм.

- В Ленинском районе ремонт пройдет на восьми улицах. Там восстановят схему, - рассказали на официальной странице компании. - На 16 улицах Свердловского района подготовят схемы, на восьми тоже восстановят схему, на десяти улицах присоединят шлейфы на опоре воздушных линий.

Электричество отключат в части домов во всех районах города

Отключения света в Свердловском районе.

Самое длительное отключение электроснабжения запланировано на двух улицах Правобережного района - там не будет света в течение 6 часов.

Адреса в Правобережном районе Иркутска, где отключат свет

Адреса в Октябрьском районе.

Адреса в Ленинском районе.

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