3 года колонии и 1,7 миллиона рублей штрафа назначили ангарчанину за вырубку леса

3 года колонии и 1,7 миллиона рублей штрафа назначили ангарчанину за рубку леса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ангарский городской суд вынес приговор 35-летнему мужчине. Он незаконно вырубил лес на деляне больше, чем разрешалась то в документах. Теперь подсудимый должен выплатить ущерб более 1 миллиона 700 тысяч рублей Территориальному управлению министерства лесного комплекса Иркутской области по Усольскому лесничеству. Об этом сообщают в пресс-службе Ангарского городского суда.

- Весной 2019 года подсудимый нанял бригаду лесозаготовителей для вырубки деляны установленных размеров, - рассказали в суде. - Древесина была заказана для строительства дома. В ходе вырубки подсудимый ввел в заблуждение бригадира и членов бригады относительно границы деляны. Он показал документы на один участок и пояснил, что на участок за пределами пограничных столбов привезет разрешение позже.

Лесоруб привез копию поддельной схемы расположения деревьев. В итоге площадь вырубленной деляны оказалась больше разрешенной почти в два раза.

Суд принял во внимание то, что у мужчины есть семья и малолетние дети, ранее судим не был, привлекался только к административной ответственности и работал. Поэтому назначил три года лишения свободы в колонии общего режима.

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