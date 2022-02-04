Иркутский театр кукол «Аистенок» закроется на 10 дней из-за коронавируса. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске на десятидневный карантин, с 5 по 15 февраля, закрылся театр кукол «Аистенок». Среди его сотрудников были выявлены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают в пресс-службе театра кукол.

- Намеченные на выходные 5-6 февраля показы спектакля «Слонёнок пошёл учиться» отменяются, - рассказали на официальном сайте. - Деньги за билеты, приобретённые онлайн, будут автоматически возвращены на карты, с которых была совершена покупка. Возврат средств за билеты, приобретённые в кассе, будет производиться лично с период с 7 по 13 февраля. Обращаем Ваше внимание, что по техническим причинам касса театра с 4 февраля 15:00 до 7 февраля 11:00 не работает.

Также в театре отмечают, что ранее купленные билеты на спектакли, которые были перенесены из-за карантина, действительны. Также зрителям готовы возместить полную стоимость билетов, если они не смогут посетить театр в указанные дни.

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