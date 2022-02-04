МЧС предупреждает об опасности выезда на лед Байкала. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Выезжать на лед Байкала на автомобиле по-прежнему опасно. Об этом в очередной раз предупреждают спасатели Приангарья. Дело в том, что снег и постоянные перепады температур мешают равномерному нарастанию льда и формированию его структуры. Так, в Слюдянском районе даже объявили режим повышенной готовности.

- Толщина льда там от 5 до 20 сантиметров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Местами лед очень хрупок и напитан водой, что не характерно для зимы. В некоторых местах вода выходит на поверхность льда. Выходить на такой лед опасно!

Что касается толщины льда на Малом Море, то в проливе Ольхонские ворота она составляет от 20 до 40 сантиметров, в заливах достигает 50-60 сантиметров. А в популярном у туристов поселке Листвянка продолжается становление льда. Его толщина сейчас от 15 до 30 сантиметров.

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