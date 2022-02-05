Погода на 5 февраля в Иркутске, ждать ли резкого потепления Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как и обещали синоптики, после морозной рабочей недели, к выходным в Иркутск вернулось потепление. Если в ночь на субботу, 5 февраля столбик термометра показал до -23 градусов, то днем нам обещают более чем комфортные для начала февраля -5, -7 градусов. Снега не ожидается. Ветер подует юго-восточный 3-8 м/с. Так что можно спокойно гулять на свежем воздухе.

По Иркутской области немного другая картина. Днем переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в северных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура -5,-10 градусов , при облачной погоде -15,-20, в западных районах местами 0,-5, на севере Катангского района холоднее -22,-27.

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