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Происшествия5 февраля 2022 2:53

Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя Тойоты Камри в Иркутске

Погоня за лихачом произошла в районе объездной дороги микрорайона Первомайский
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя Тойоты Камри в Иркутске

Полицейским пришлось открыть огонь, чтобы остановить пьяного водителя Тойоты Камри в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В погоню за водителем Тойоты Камри пришлось ночью броситься инспекторам ГИБДД, после того, как он не остановился по их требованию в районе объездной дороги микрорайона Первомайский. Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, несколько раз потребовали нарушителя остановиться, однако тот, наоборот, нажимал на педаль газа.

- Инспектор ДПС по закону применил табельное оружие, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сначала выстрелил в воздух, а затем по колесу автомобиля. После этого лихач остановился и был задержан. Ни он, ни его пассажир не пострадали.

Лихачом оказался 33-летний иркутянин, у которого даже не было водительских прав. Кроме этого, он сел за руль пьяным. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Против него составлены административные протоколы, а его машину поставили на штрафстоянку.

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