Пьяный водитель Тойоты Аллион врезался в маршрутку №27 на улице Шевцова в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошло ранним утром на улице Шевцова в Иркутске. В районе остановки Детская столкнулись маршрутка №27 и Тойота Аллион. В момент аварии в салоне микроавтобуса находилось пять пассажиров.

- Никто из них, а также водители обеих машин не пострадали, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и прокуратуры Иркутской области. – За рулем японского седана находился 32-летний мужчина. Он сел за руль пьяным. Т о, что в его крови был алкоголь подтвердило медосвидетельствование.

Точные причины аварии выясняют дорожные инспекторы. Свою проверку после ДТП уже начала областная прокуратура. Полицейские еще раз призывают автомобилистов не садиться за руль пьяными.

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