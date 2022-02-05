Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла вечером, 4 февраля на трассе «Вилюй» в Нижнеилимском районе. В 33 километрах от поселка Хребтовый, 43-летний водитель грузовика Хендэ, который ехал со стороны Усть-Кута в Братск, не справился с управлением и врезался в грузовик Ивеко, который ехал навстречу.

- Водитель Хендэ от полученных травм скончался в тот момент, когда его везли в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Все причины аварии выясняют дорожные инспекторы. Полицейские еще раз призывают автомобилистов Приангарья соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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