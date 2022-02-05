Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом побит в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. В субботу, 5 февраля побит очередной антирекорд по заболеваемости. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 2 657 человек. 1 393 из них проживают в Иркутске. В общей сложности в Приангарье уже 181 202 заболевших. Госпитализированы на данный момент 3 736 пациентов. Прирост за сутки составил 132 человека. такие данные привел оперативный штаб.

Продолжает расти и смертность. За сутки от COVID-19 умерли еще 17 зараженных. С весны 2020 года у нас уже 7 686 жертв инфекции. Еще 613 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом.

Есть и приятные новости. Становится больше выздоровевших. За сутки болезнь победили 497 сибиряков. Всего у нас в регионе 155 855 выздоровевших.

Чтобы не заразиться, медики призывают жителей Приангарья носить маски в общественных местах.

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