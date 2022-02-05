Еще 17 человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число смертей от коронавируса продолжает увеличиваться в Иркутской области. За сутки от инфекции скончались еще 17 человек. В общей сложности в регионе умерли уже 7 686 зараженных. Еще 613 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с ковидом. Таковы данные на 5 февраля.

Что касается заболевших, то за сутки ковидом заразились рекордные 2 657 жителей Приангарья. В общей сложности в Иркутской области уже 181 202 заболевших. Госпитализированы сейчас 3 736 пациентов.

Есть и более приятные новости. За сутки болезнь победили еще 497 сибиряков. Всего у нас 155 855 выздоровевших. Чтобы не попасть в сводку по зараженным, медики советуют сибирякам носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками.

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