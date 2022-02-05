Фура съехала в кювет после столкновения с Митсубиси Аутлендер в Слюдянке. Фото: группа "ДТП 38RUS"

Очередное серьезное ДТП в Иркутской области. Днем, 5 февраля в Слюдянке на федеральной трассе Р-258 "Байкал" столкнулись фура "МАН" и автомобиль Митсубиси Аутлендер. После удара фура съехала в кювет.

- По предварительным данным пострадавших в аварии нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Чтобы на месте столкновения не возникло пробки, дорожные инспекторы регулировали движение.

Виновника ДТП устанавливают полицейские.

Напомним, вечером, 4 февраля крупная авария произошла на трассе «Иркутск-Оса-Усть-Уда» возле села Бильчир Осинского района. Там неотложка УАЗ столкнулась с грузовиком Shacman, который перевозил гравий. От удара скорая съехала с трассы. Не обошлось без жертв и пострадавших. (Подробности)

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