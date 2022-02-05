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Спорт5 февраля 2022 12:25

Саночник из Братска Семен Павличенко занимает 11 место после первого заезда на Олимпиаде 2022

Во время первой попытки на Олимпиаде 2022 саночник Семен Павличенко стал 11
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Саночник из Братска Семен Павличенко занимает 11 место после первого заезда на Олимпиаде 2022. Фото: федерация санного спорта России

Саночник из Братска Семен Павличенко занимает 11 место после первого заезда на Олимпиаде 2022. Фото: федерация санного спорта России

Саночник из Братска Семен Павличенко не очень удачно стартовал на Олимпиаде 2022 в Пекине. После первого заезда в соревнованиях одиночных саней, 30-летний спортсмен занял лишь 11 место, показав время в 57.786. Другой саночник из Братска Александр Горбацевич финишировал 16-м. Лучшим из россиян стал Роман Репилов, он 8-й.

Но расстраиваться рано, шансы на медали у Семена еще есть. Второй заезд состоится также 5 февраля. Ну а определятся призеры 6 февраля по итогам четырех заездов.

Добавим, что Семен Павличенко выступал уже на двух Олимийских играх: в 2014-м в Сочи, где он стал 5-м, и на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018-м году, где он финишировал лишь 14-м. Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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